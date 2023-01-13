



Байдена призвали аннулировать визу Болсонару

Группа из 46 законодателей-демократов потребовали аннулировать дипломатическую визу бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару.



Свое требование политики изложили в письме к президенту США Джо Байдену, сообщает Associated Press.



"Мы просим вас переоценить его статус в стране, чтобы выяснить, есть ли законные основания для его пребывания, и отозвать любую дипломатическую визу, которую он может иметь. Соединенные Штаты не должны предоставлять убежище ему или любому авторитару, который вдохновил на такое насилие против демократических институтов", - говорится в письме.



На данный момент неизвестно, по какой визе Болсонару въезжал в Соединенные Штаты 30 декабря, как раз перед окончанием своего президентского срока.



