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Байдена призвали аннулировать визу Болсонару
13.01.2023 04:45 Ольга Белозерова

Байдена призвали аннулировать визу Болсонару

Группа из 46 законодателей-демократов потребовали аннулировать дипломатическую визу бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару.

Свое требование политики изложили в письме к президенту США Джо Байдену, сообщает Associated Press.

"Мы просим вас переоценить его статус в стране, чтобы выяснить, есть ли законные основания для его пребывания, и отозвать любую дипломатическую визу, которую он может иметь. Соединенные Штаты не должны предоставлять убежище ему или любому авторитару, который вдохновил на такое насилие против демократических институтов",  - говорится в письме. 

На данный момент неизвестно, по какой визе Болсонару въезжал в Соединенные Штаты 30 декабря, как раз перед окончанием своего президентского срока.

 

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