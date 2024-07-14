



Байден заявил, что покушение на Трампа "противоречит всему, за что мы выступаем"

Президент США Джо Байден осуждает покушение на соперника республиканцев Дональда Трампа и выражает благодарность за то, что Трамп оправился от ранений, полученных в результате этого инцидента.



Выступая в Белом доме, Байден сказал, что он обратится к американскому народу с речью о необходимости единства. По его словам, он распорядился провести проверку того, что произошло на митинге Трампа в Пенсильвании.



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"В Америке нет места такому насилию или любому насилию, если на то пошло. Покушение на убийство противоречит всему, за что мы выступаем... как нация - всему", - сказал он.



Байден выступит с полным обращением к американскому народу в 20:00 по местному времени.

