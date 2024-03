Байден выразит озабоченность по поводу сделки Nippon Steel с U.S. Steel

Президент США Джо Байден планирует выразить озабоченность по поводу предложенной Nippon Steel (5401.T), покупки U.S. Steel (X.N) за 14,9 миллиарда долларов, сказал Рейтер человек, знакомый с этим вопросом, что привело к снижению акций американской компании на 12% на то, что сделка может столкнуться с большим политическим противодействием.



В декабре Nippon Steel заключила сделку по покупке 122-летнего легендарного сталелитейного предприятия за значительную сумму, сделав ставку на то, что U.S. Steel выиграет от расходов и налоговых льгот, предусмотренных законопроектом Байдена об инфраструктуре.



Однако несколько сенаторов-демократов и сенаторов-республиканцев США раскритиковали сделку, ссылаясь на соображения национальной безопасности и задавая вопросы о том, почему обе компании не проконсультировались с главным профсоюзом U.S. Steel перед объявлением о покупке.



Белый дом заявил, открывая новую вкладку в декабре, что сделка должна быть тщательно изучена, учитывая ключевую роль U.S. Steel в производстве материала, имеющего решающее значение для национальной безопасности. В среду, 13 марта компания отказалась от комментариев.