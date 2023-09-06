



Байден выбрал экс-главу минфина США на должность посла в Израиле

Президент США Джо Байден представил кандидатуру бывшего министра финансов Джейкоба Лью на должность американского посла в Израиле.



“Президент Байден объявил о своем намерении назначить Джейкоба Дж. Лью на должность чрезвычайного и полномочного посла в государстве Израиль”, — сообщает Белый дом.



В случае утверждения выдвинутой президентом кандидатуры Сенатом, Лью займет этот пост на фоне напряженности в отношениях между США и Израилем из-за продвижения правительством Биньямина Нетаниягу правовой реформы, против которой выступает администрация Байдена.



Джейкоб Лью - нью-йоркский адвокат, который занимал должность министра финансов при Бараке Обаме с 2013 по 2017 год. Ожидается, что он заменит ушедшего в отставку предшественника Томаса Найдса.