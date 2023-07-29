



Байден впервые публично признал внучкой внебрачную дочь своего сына

Президент Джо Байден впервые публично признал наличие седьмой внучки. Четырехлетняя девочка Нэви — дочь Хантера, сына Байдена, который недавно урегулировал судебный спор по поводу алиментов с ее мамой, пишет ВВС.



"Джилл и я хотим только лучшего для всех наших внуков, включая Нэви", — заявил в пятницу президент Байден.



Президента критиковали как республиканцы, так и демократы за его предыдущее решение не признавать ее.



В заявлении для журнала People, впервые признав внучку, Байден сказал, что это "не политический вопрос, это семейное дело".



Он добавил, что его сын и мать Нэви Лунден Робертс работают над "содействием отношениям, которые отвечают интересам их дочери, максимально сохраняя ее конфиденциальность в будущем".



Отцовство Хантера Байдена было установлено с помощью анализа ДНК после того, как Робертс подала в суд на алименты.



Хантер написал о своей встрече с Робертс в своих мемуарах 2021 года, сказав, что это произошло, когда он был под воздействием алкоголя и наркотиков.



"Я не помнил о нашей встрече, — написал он. - Я был беспорядочен, но взял на себя ответственность".



У Хантера Байдена есть еще четверо детей, в том числе сын Бо, названный в честь покойного сына президента, умершего в 2015 году.



