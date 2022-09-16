Байден утвердил новый пакет военной помощи Украине на $600 млн
Президент США Джо Байден распорядился выделить Украине очередной пакет военной помощи на 600 млн долларов. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома и Пентагона.
В нем отмечается, что Байден "предоставил госсекретарю США полномочия осуществить выделение до 600 млн долларов на оборонную продукцию и услуги Министерства обороны США, военную подготовку и обучение с целью помощи Украине".
В распространенном в четверг письменном заявлении госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США "вместе с союзниками и партнерами поставляют вооружения и технику, которые украинские войска так эффективно применяют, продолжая успешное контрнаступление".
"Президент Байден ясно дал понять, что мы будем поддерживать народ Украины столько, сколько потребуется", - добавил Блинкен.
Какое оружие войдет в новый пакет
Дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);
36 000 105-мм артиллерийских снарядов;
1000 высокоточных 155-мм артиллерийских выстрелов;
Четыре противоартиллерийских радара;
Четыре грузовика и восемь прицепов для перевозки тяжелой техники;
Противобеспилотные воздушные системы;
Оборудование для разминирования;
Противопехотные боеприпасы Claymore;
Подрывные боеприпасы и оборудование;
Стрелковое оружие и боеприпасы;
Приборы ночного видения, холодное снаряжение и другое полевое снаряжение.
Напомним, на прошлой неделе президент США Джо Байден одобрил очередной пакет военной помощи для Украины на сумму 675 миллионов долларов.
В рамках этого пакета Украина получит от США дополнительные боеприпасы для HIMARS, ракеты HARM, гаубицы и противотанковые системы.