



Байден утвердил новый пакет военной помощи Украине на $600 млн

Президент США Джо Байден распорядился выделить Украине очередной пакет военной помощи на 600 млн долларов. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома и Пентагона.



В нем отмечается, что Байден "предоставил госсекретарю США полномочия осуществить выделение до 600 млн долларов на оборонную продукцию и услуги Министерства обороны США, военную подготовку и обучение с целью помощи Украине".



В распространенном в четверг письменном заявлении госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США "вместе с союзниками и партнерами поставляют вооружения и технику, которые украинские войска так эффективно применяют, продолжая успешное контрнаступление".



"Президент Байден ясно дал понять, что мы будем поддерживать народ Украины столько, сколько потребуется", - добавил Блинкен.



Какое оружие войдет в новый пакет



Дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);

36 000 105-мм артиллерийских снарядов;

1000 высокоточных 155-мм артиллерийских выстрелов;

Четыре противоартиллерийских радара;

Четыре грузовика и восемь прицепов для перевозки тяжелой техники;

Противобеспилотные воздушные системы;

Оборудование для разминирования;

Противопехотные боеприпасы Claymore;

Подрывные боеприпасы и оборудование;

Стрелковое оружие и боеприпасы;

Приборы ночного видения, холодное снаряжение и другое полевое снаряжение.



Напомним, на прошлой неделе президент США Джо Байден одобрил очередной пакет военной помощи для Украины на сумму 675 миллионов долларов.

В рамках этого пакета Украина получит от США дополнительные боеприпасы для HIMARS, ракеты HARM, гаубицы и противотанковые системы.