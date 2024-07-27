



ЦАХАЛ готовится к ответу: мы убили террориста, а террористы убили детей

Армия обороны Израиля готовится к ответному удару после того, как террористы Хезболлы запустили ракету по Маджаль-Шамс на Голанских высотах.



"Террористическая организация "Хезболла" стоит за запуском ракеты по футбольному полю в Мадждаль-Шамс, который привел к многочисленным жертвам среди гражданского населения, включая детей", - подтвердили военные.



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Источники в ЦАХАЛе отметили, что обстрел Голан был осуществлен после того, как израильские силы ликвидировали в Кфар-Кела на юге Ливана высокопоставленного боевика "сил Радван".



"Мы уничтожили боевика Хезболлы, они убили детей. ЦАХАЛ готов к ответу", - добавили военные.

Как сообщалось ранее, ранения получили более 30 человек. Из них минимум девять находятся в критическом состоянии.