



Президент Израиля: убиты дети, чьим единственным грехом была игра в футбол

Президент Израиля Ицхак Герцог, находящийся на Олимпийский играх в Париже, прокомментировал удар по Маджаль-Шамс на Голанских высотах.



"Сердце разрывается из-за шокирующей и ужасной катастрофы в друзской деревне Мадждал-Шамс. Нет слов, которые могли бы утешить семьи убитых" , - сказал он.



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По словам президента, "Хезболла", которую вооружает Иран, не делает различий между детьми и взрослым, между солдатами и гражданскими, между евреями и мусульманами или между друзами и христианами.



"Террористы жестоко убили детей, чьим единственным грехом было пойти поиграть в футбол и не вернуться. Мир не может продолжать молчать перед лицом терроризма Насраллы. Государство Израиль будет твердо защищать своих граждан и свой суверенитет", - пообещал он.