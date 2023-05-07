



Байден призвал Конгресс ввести дополнительные ограничения по обращению оружия

После стрельбы и массового убийства в торговом центре в штате Техас президент США Джо Байден обратился с призывом к Конгрессу немедленно ввести законодательные ограничения по обороту наступательного оружия и усилить контроль за его продажами.



Об этом говорится в официальном заявлении , распространенном в воскресенье Белым домом.



"Я в очередной раз прошу Конгресс прислать мне законопроект о запрещении штурмового оружия и магазинов большой емкости; введение общей проверки биографических данных; требований безопасного хранения; прекращение иммунитета для производителей оружия Я подпишу это немедленно", - подчеркнул глава Белого дома.



Он подчеркнул, что только в этом году американские общества пострадали от примерно 200 массовых расстрелов, а главной причиной смерти детей в США является насилие с использованием оружия.



Байден напомнил, что с момента начала своего президентства он подписал двухпартийный закон о безопасных обществах и принял два десятка исполнительных действий, чтобы остановить волну насилия.



"Мы добились определенного прогресса. Различные штаты запрещают штурмовое оружие, расширяют ограничительное законодательство и т.д., но этого недостаточно. Нам нужно больше действий и делать это быстрее, чтобы спасти жизнь", - подчеркнул президент США.







