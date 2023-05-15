



Байден примет участие в саммите G7

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден проведет переговоры с премьер-министром Японии Фумио Кисидой в Хиросиме 18 мая, в преддверии саммита стран "Большой семерки". Таким образом в Белом доме поставили точку в истории со слухами, что участие лидера США во встрече может быть отменно на фоне ситуации с повышением потолка госдолга, сообщает Kyodo.



Предстоящий визит Байдена в Японию станет его вторым с момента вступления в должность в 2021 году. Саммит "Большой семерки" пройдет с 19 по 21 мая.



Как ожидается, Байден и Кисида подтвердят силу альянса безопасности своих государств, обсудив ответ "на растущую напористость Китая в Индо-Тихоокеанском регионе" и войну России против Украины.



"Тесно работая вместе с Соединенными Штатами, мы убедительно продемонстрируем миру сильную волю G7 защищать основанный на правилах международный порядок", - заявил главный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно на пресс-конференции в Токио в понедельник, 15 мая.



Кроме того, они проведут трехстороннюю встречу с участием президента Южной Кореи Юн Сок Еля, который приглашен на саммит как гость, обсудив в кулуарах ракетные разработки КНДР и другие проблемы безопасности в регионе, пишет агентство, ссылаясь на высокопоставленного представителя японского правительства.



Несколько дней назад появилась информация, что президент США Байден может отменить поездку в Японию на саммит G7, если не добьется прогресса в переговорах с Конгрессом касательно повышения потолка госдолга.



