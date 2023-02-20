



Байден направляется в неспокойную Европу, но в Украину не приедет

На 20-22 февраля у Президента США запланирован визит в Польшу, что называют "одним из решающих моментов его президентства", пишет Politico



Направляясь к порогу российско-украинской войны, Байден будет говорить о том, что США могут сделать, в то время как Европа сетует на то, чего она сделать не может. Он отметит второй год войны, осудив вторжение Владимира Путина в Украину и публично заявив, что Соединенные Штаты будут поддерживать Киев до последних моментов конфликта.



Байден отправляется в понедельник в Польшу, чтобы встретиться с президентом Анджеем Дудой и ключевыми лидерами НАТО. Поездка Байдена в Польшу состоится всего за несколько дней до первой годовщины российского вторжения, даты, которую, по мнению многих военных аналитиков, Путин, любящий символизм, может отметить демонстрацией силы.



Помощники американского президента пытались найти пути, чтобы тайно переправить Байдена через границу в Украину, но поездка была почти исключена. Президент — один из последних западных лидеров, который не совершил путешествие, для которого потребовалась бы 10-часовая поездка на поезде или дерзкий полет. Но большинство его помощников считают, что риск для безопасности Байдена или Украины того не стоит.

