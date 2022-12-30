



Байден напомнил Нетаниягу про "решение о двух государствах"

Президент США Джо Байден позвонил премьер-министру Биньямину Нетаниягу, чтобы поздравить его со вступлением в должность.



По словам главы Белого Дома, Вашингтон продолжит поддерживать "решение о двух государствах" и будет выступать против политики, которая ставит его жизнеспособность под угрозу.



"Я с нетерпением жду совместной работы с премьер-министром Нетаниягу, который был моим другом на протяжении десятилетий, для совместного решения многих проблем и возможностей, стоящих перед Израилем и ближневосточным регионом, включая угрозы со стороны Ирана", – отметил Байден.



По его словам, США работают с партнерами над продвижением более обнадеживающего видения мира в ближневосточном регионе, в том числе между израильтянами и палестинцами.



"Мы стремимся продолжать эту важную работу с новым правительством Израиля под руководством премьер-министра Нетаниягу. Моя администрация продолжит поддерживать решение о двух государствах и выступать против политики, которая ставит под угрозу его жизнеспособность или противоречит нашим общим интересам и ценностям", – добавил он.