



Байден хочет отдать часть денег, выделенных Украине, на вооружение Тайваня - FT

Белый дом обратится к Конгрессу с просьбой профинансировать вооружение для Тайваня в рамках дополнительного бюджета для Украины, чтобы ускорить поставки оружия в страну на фоне растущей угрозы со стороны Китая.



Как сообщает Financial Times со ссылкой на собственные источники, Управление бюджета включит финансирование Тайваня в дополнительный запрос в рамках усилий по ускорению поставок оружия. Как говорится в материале, в случае принятия Конгрессом данного решения, Тайвань впервые получит оружие через систему, финансируемую налогоплательщиками США, известную как "иностранное военное финансирование".



Запрос поступил вслед за заявлением Белого дома о том, что США впервые поставят Тайваню оружие на сумму 345 млн долларов из своих запасов в рамках системы, известной как "полномочия президента о сокращении", которая использовалась для отправки оружия в Украину.



Белый дом отказался комментировать или раскрывать подробности о том, сколько денег будет запрошено для Тайваня.



Возможное голосование в Конгрессе по дополнительному бюджету, который будет сосредоточен преимущественно на новой военной помощи Украине, станет первой проверкой поддержки Киева в нынешнем Конгрессе.



Посольство Китая в Вашингтоне заявило, что Китай "решительно выступает против военных связей США с Тайванем и поставок оружия Тайваню".

