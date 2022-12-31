



Аспирант подозревается в убийствах четырех студентов колледжа Айдахо

Аспирант уголовного правосудия в Университете штата Вашингтон был арестован и обвинен в убийстве первой степени в результате нанесения ножевых ранений четырем студентам Университета Айдахо более шести недель назад, сообщили официальные лица в пятницу.



Полиция восточной Пенсильвании взяла под стражу 28-летнего Брайана Кристофера Кохбергера в четверг вечером, по словам Джеймса Фрая, начальника полиции Москвы, штат Айдахо, где расположен кампус Университета Айдахо.



Кохбергер будет привлечен к суду в Пенсильвании и останется в тюрьме без права внесения залога в ожидании слушания во вторник, чтобы определить, откажется ли он от экстрадиции или добровольно вернется в Айдахо, чтобы предстать перед судом по громкому делу, заявил прокурор округа Лата, штат Айдахо, Билл Томпсон.



Томпсон сказал, что Кохбергеру было предъявлено обвинение по четырем пунктам обвинения в убийстве первой степени и краже со взломом. В результате этого преступления в небольшом студенческом городке на северо-западе штата Айдахо были убиты четыре жертвы - три женщины и мужчина в возрасте около 20 лет.



Четыре жертвы были найдены со смертельными ножевыми ранениями утром 13 ноября в доме за пределами кампуса, где они проживали. Характер ранений говорит о том, что жертвы пытались защищаться.



«Это не конец расследования. На самом деле это новое начало», — заявил Томпсон на пресс-конференции.