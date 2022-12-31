



Антисемитизм в Нью-Йорке: большинство жертв - ультраортодоксы и хасиды

Большинство преступлений на почве антисемитской ненависти против евреев в Нью-Йорке, а именно 94%, были направлены против ортодоксальных или хасидских евреев.



Согласно отчету организации "Американцы против антисемитизма", они совершались людьми из других групп меньшинств.



За четыре последних года было зарегистрировано 194 случая, из них 154 случая физического насилия и 40 словесных нападок. 22% преступлений были совершены подростками, 23% - группой из двух и более человек.



97% из 194 задокументированных преступлений на почве ненависти были совершены людьми, принадлежащими к другим группам меньшинств.



Из числа пострадавших 52% идентифицировали себя как евреи-хасиды, а еще 42% - как ортодоксальные евреи. 4% идентифицированы как светские.



151 инцидентов произошло в четырех районах Бруклина. Личности преступников были задокументированы в 99 различных нападениях.

