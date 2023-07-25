



Американская антропологическая ассоциация проголосовала за бойкот ВУЗов Израиля

Американская антропологическая ассоциация, представляющая тысячи антропологов в академических и профессиональных кругах, объявила в понедельник, 24 июля, что ее члены проголосовали за принятие резолюции, запрещающей ассоциации сотрудничать с израильскими академическими учреждениями. Ассоциация заявила, что более 70% специалистов поддержали бойкот, хотя проголосовали только 37% ее членов, имеющих право голоса.



Бойкот распространяется только на формальное сотрудничество с самой ассоциацией и не распространяется на отдельных израильских ученых, поэтому его практическое влияние, вероятно, будет ограниченным. Тем не менее, эта резолюция является заметной израильской оппозицией в академических кругах.



“Это был действительно спорный вопрос, и наши разногласия вызвали ожесточенные дебаты”, – заявила президент организации Рамона Перес. “Но мы приняли коллективное решение, и теперь наша обязанность двигаться вперед ради продвижения научных знаний, поиска решений человеческих и социальных проблем и защиты прав человека”.



Резолюция называет Израиль “режимом апартеида от реки Иордан до Средиземного моря”. Она объявляет о проведении бойкота “до тех пор, пока эти институты не прекратят свое соучастие в нарушении прав палестинцев, предусмотренных международным правом”.



В 2016 году члены ассоциации отклонили резолюцию о бойкоте израильских учреждений. С тех пор несколько академических групп предприняли конкретные шаги к бойкоту Израиля. В прошлом году Ассоциация ближневосточных исследований проголосовала за поддержку движения BDS, направленного против Израиля, другие академические группы, в том числе Ассоциация американских исследований, также поддержали резолюции BDS.



Произраильские группы осудили голосование ассоциации. Тамми Россман-Бенджамин, директор инициативы AMCHA, произраильской группы защиты кампуса, назвала это “черным днем ​​для высшего образования” и сказала, что “приверженность группы академической BDS, вероятно, распространится по всему университету, как лесной пожар, и будет иметь волнообразный эффект на долгие годы”.



Другая произраильская группа, юридическая фирма Deborah Project, пригрозила подать в суд на ассоциацию в преддверии голосования, заявив, что резолюция в том виде, в каком она написана, противоречит законам некоторых государств, поддерживающих определение Международной ассоциации памяти жертв Холокоста.



Результаты голосования, которое состоялось в середине июля, были объявлены в тот же день, когда израильский Кнессет проголосовал за принятие спорного законопроекта о судебной реформе, который разделил страну и вызвал опасения, что он подорвет систему сдержек и противовесов правительства. Бойкот ААА фокусируется на отношении Израиля к палестинцам, обвиняя израильские академические институты “в соучастии в преступлениях государства, подавлении академической свободы и препятствии работе палестинских университетов”. Резолюция также отмечает, что Израиль использовал “антропологические рамки и методы для дальнейшей этнической чистки”.