



Американец, угрожавший Джо Байдену и Камале Харрис, убит ФБР

ФБР заявило, что его агенты застрелили мужчину из Юты в среду. По словам источника, операция была нацелена на этого человека за то, что он якобы угрожал президенту США Джо Байдену, вице-президенту Камале Харрис и сотрудникам правоохранительных органов, пишет India Today.



ФБР в Солт-Лейк-Сити заявило, что стрельба произошла рано утром в среду, когда агенты пытались вручить ордера на арест и обыск в резиденции в Прово.



ФБР не опознало этого человека и не сообщило, почему оно добивалось ареста. “ФБР серьезно относится ко всем инцидентам со стрельбой, в которых участвуют наши агенты или члены оперативной группы”, — говорится в заявлении, добавив, что инцидент находится на рассмотрении.



Байден, который должен был посетить Юту в среду, был проинформирован о рейде ФБР, сказал представитель Белого дома, передав дополнительные вопросы по этому поводу ФБР.



Как пишет Reuters со ссылкой на прокуратуру США в штате Юта, подозреваемым был Крейг Робертсон. В сентябре он опубликовал в Интернете призыв к убийству Байдена и Харриса. Он также якобы угрожал Байдену в Интернете перед его запланированным визитом в Юту.



Этот человек также угрожал окружному прокурору Манхэттена Элвину Брэггу, поскольку тот вел уголовное расследование в отношении бывшего президента Дональда Трампа, и генеральному прокурору США Меррику Гарланду.



В одном из постов подозреваемый писал, что направляется в Нью-Йорк, чтобы “исполнить свою мечту об уничтожении (искоренении)” Брэгга.



Подозреваемому были предъявлены обвинения по трем пунктам: межгосударственные угрозы, угрозы в адрес президента, а также влияние, воспрепятствование и ответные меры в отношении сотрудников федеральных правоохранительных органов путем угроз.



