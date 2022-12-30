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Американец судится с Hershey из-за свинца в шоколаде
30.12.2022 07:51 Алина Груднева

Американец судится с Hershey из-за свинца в шоколаде

Житель Нью-Йорка Кристофер Лазаццаро подал в суд на Hershey из-за большого уровня свинца и кадмия в шоколадных плитках.

Об этом сообщает The Daily Mail.

В коллективном иске житель округа Нассау заявил, что не стал бы покупать плитки темного шоколада, если бы компания сообщила о содержании металлов. Он потребовал возмещения убытков в размере не менее 5 миллионов долларов. 

Содержание вредных металлов было выявлено в шоколаде Lily's Extra Dark Chocolate 70 процентов и Lily's Extreme Dark Chocolate 85 процентов.

Соответствующий иск был подан после исследования, в ходе которого было выявлено, что  плитки темного шоколада 28 таких популярных брендов, как Hershey, Ghirardelli, Lindt, Dove, Godiva и Trader Joe's, содержат металлы кадмия или свинца, которые, по словам Лазаццаро, представляют серьезный риск для здоровья. 

 

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