



Американец судится с Hershey из-за свинца в шоколаде

Житель Нью-Йорка Кристофер Лазаццаро подал в суд на Hershey из-за большого уровня свинца и кадмия в шоколадных плитках.



Об этом сообщает The Daily Mail.



В коллективном иске житель округа Нассау заявил, что не стал бы покупать плитки темного шоколада, если бы компания сообщила о содержании металлов. Он потребовал возмещения убытков в размере не менее 5 миллионов долларов.



Содержание вредных металлов было выявлено в шоколаде Lily's Extra Dark Chocolate 70 процентов и Lily's Extreme Dark Chocolate 85 процентов.



Соответствующий иск был подан после исследования, в ходе которого было выявлено, что плитки темного шоколада 28 таких популярных брендов, как Hershey, Ghirardelli, Lindt, Dove, Godiva и Trader Joe's, содержат металлы кадмия или свинца, которые, по словам Лазаццаро, представляют серьезный риск для здоровья.



