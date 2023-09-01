



Американец нашел набитую деньгами сумку: теперь ему грозит тюрьма

Житель городе Трумбулл в американском штате Коннектикут случайно нашел на стоянке возле банка сумку с пятью тысячами долларов.



По данным таблоида Daily Star, 56-летний Роберт Уитингтон забрал ее себе, обрадовавшись такой неожиданной находке.



Он даже не подозревал, что для него это может обернуться проблемами. Дело в том, что мужчина нашел квитанции об уплате городских налогов. То есть, деньги, де-факто, принадлежат налоговому департаменту Трамбулла. Уитингтон не считает себя в чем-либо виноватым, а найденные средства возвращать владельцу не хочет.



В итоге, американцу предъявили обвинения в краже третьей степени. Это грозит Роберту тюремным заключением сроком до пяти лет либо же штрафом в размере 5 тысяч долларов.