



Американцы провели испытание прототипа гиперзвуковой ракеты, - СМИ

Военно-воздушные силы США провели испытание прототипа гиперзвуковой ракеты в рамках программы ARRW.



Об этом сообщил американский еженедельник Defense News, ссылаясь на военных.



Согласно полученной информации, 19 августа стратегический бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress, находившийся у побережья на юге штата Калифорния, выпустил гиперзвуковую ракету AGM-183A.



Вместе с тем, военные США не уточняют, было ли испытание успешным. Однако заверили, что "были получены ценные сведения о возможностях" ARRW.