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Американцы провели испытание прототипа гиперзвуковой ракеты, - СМИ
22.08.2023 16:09 Дара Киевская

Американцы провели испытание прототипа гиперзвуковой ракеты, - СМИ

Военно-воздушные силы США провели испытание прототипа гиперзвуковой ракеты в рамках программы ARRW.

Об этом сообщил американский еженедельник Defense News, ссылаясь на военных.

Согласно полученной информации, 19 августа стратегический бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress, находившийся у побережья на юге штата Калифорния, выпустил гиперзвуковую ракету AGM-183A.

Вместе с тем, военные США не уточняют, было ли испытание успешным. Однако заверили, что "были получены ценные сведения о возможностях" ARRW.

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