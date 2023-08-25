



Американцам могут ограничить употребление алкоголя до 2 бутылок пива в неделю

Министерство сельского хозяйства США может пересмотреть свои рекомендации по употреблению алкоголя и привести их в соответствие с рекомендациями Канады, где людям рекомендуется выпивать всего два бокала в неделю, пишет DailyMail.com.

Доктор Джордж Кооб, который признается, что любит выпить пару бокалов Шардоне в неделю, сказал, что он с интересом наблюдает за "большим экспериментом" в Канаде.



“Если это принесет пользу здоровью, я думаю, что люди начнут пересматривать свои нормы [в США]", - сказал он в интервью DailyMail.com.

Согласно действующим в США рекомендациям, женщины могут выпивать не более одной бутылки пива, небольшого бокала вина или рюмки спиртного в день, а мужчины - две.



Однако эти рекомендации должны быть пересмотрены в 2025 году.



На вопрос о том, в каком направлении могут измениться рекомендации, Джордж Кооб, директор Национального института по злоупотреблению алкоголем и алкоголизму (NIAAA), ответил: "Я имею в виду, что они не будут повышаться, я в этом абсолютно уверен".



Споры о том, полезен ли алкоголь в небольших количествах, ведутся уже несколько десятилетий, однако все больше исследований показывают, что даже небольшое количество алкоголя может нанести вред здоровью.



Крупное исследование, проведенное в июне этого года, предупредило, что употребление любого количества алкоголя повышает риск возникновения 60 заболеваний, в том числе 33, которые ранее никогда не связывали с выпивкой.



