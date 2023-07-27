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Адвокаты Трампа прибыли в офис спецпрокурора: что известно
27.07.2023 19:52 Алина Груднева

Адвокаты Трампа прибыли в офис спецпрокурора: что известно

Адвокаты бывшего президента США Дональда Трампа прибыли в офис специального прокурора Джека Смита.

По данным Associated Press (AP), об этом сообщает источник, знакомый с ситуацией.

Встреча адвокатов со Смитом может быть связана с новыми обвинениями в связи с попытками экс-президента США отменить итоги выборов в 2020 году.

На встрече присутствует адвокат Джон Лауро. Ранее офис спецпрокурора проинформировал Трампа о том, что в отношении него Минюст США ведет расследование. Представитель Смита отказался предоставлять комментарий журналистам.

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