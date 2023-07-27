



Адвокаты Трампа прибыли в офис спецпрокурора: что известно

Адвокаты бывшего президента США Дональда Трампа прибыли в офис специального прокурора Джека Смита.



По данным Associated Press (AP), об этом сообщает источник, знакомый с ситуацией.



Встреча адвокатов со Смитом может быть связана с новыми обвинениями в связи с попытками экс-президента США отменить итоги выборов в 2020 году.



На встрече присутствует адвокат Джон Лауро. Ранее офис спецпрокурора проинформировал Трампа о том, что в отношении него Минюст США ведет расследование. Представитель Смита отказался предоставлять комментарий журналистам.