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9-летняя девочка нашла зуб древней акулы-мегалодона
12.01.2023 01:18 Ольга Белозерова

9-летняя девочка нашла зуб древней акулы-мегалодона

Девятилетняя девочка Молли Сэмпсон во время поездки в Мэриленд нашла зуб мегалодона - акулы, вымершей 3,5 миллиона лет назад.

Зуб, найденный Молли на пляже, был 5 дюймов в длину, размером с ее руку, сообщает ВВС.

Мама девочки рассказала: "Она сказала мне, что бродила по колено в воде, когда увидела его, и нырнула, чтобы достать". 

Семья отнесла зуб в Морской музей Калверта, отдел палеонтологии которого подтвердил, что он принадлежит мегалодону. Куратор музея назвал это "находкой, которая бывает раз в жизни". 

Мегалодон жил в морях по всему миру, пока не вымер по крайней мере 3,5 миллиона лет назад. Вырастая до более чем 66 футов (20 м) в длину, этот вид был не только самой большой акулой в мире, но и одной из самых больших рыб, когда-либо существовавших.
 

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