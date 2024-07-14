



Звезда интернета отвергла 5 000 мужчин

Вере Дийкманс всего 23 года, но она знаменита на всю Голландию и Великобританию, поскольку является очень известным инфлюэнсером и звездой Only Fans. Однажды Вера разместила объявление о том, что хочет познакомиться с парнем. Представляете? У этой девушки 5,5 млн подписчиков, и она одинока.



Родилась Вера в Нидерландах, но живущая в Лондоне, стала вирусной осенью после того, как выложила на TikTok видео со старым школьным “приложением для знакомств”, которое она требует заполнить от потенциальных пар. В основном вопросы “да или нет” затрагивали все темы — от работы и истории отношений жениха до наличия у него машины, что напоминало классическую песню Шанайи Твейн 1997 года “That Don’t Impress Me Much”.Дийкманс также подкинула несколько интересных вопросов, спросив, считает ли претендент себя “придурком”, нравится ли ему мультсериал “Аватар: Последний маг воздуха”, и будет ли у нее “гардеробная”, если они будут жить вместе.Девушка получила более 5000 ответов. Ни один не подошел.“Просмотрев большинство из них, я нашла всего трех парней, которые показались мне подходящими”, — сетует Дийкманс, которая ходила на свидания с с тремя мужчинами из всех написавших, но ни с одним из них не смогла завязать отношения.Пока модель для взрослых остается одинокой, но не жалеет о своем неординарном методе проверки анкетных данных.“Несмотря на разочаровывающий результат, я все равно считаю эксперимент успешным, поскольку я смогла открыто заявить о своих желаниях и увидеть, какие мужчины соответствуют этим критериям”, — сказала звезда социальных сетей.Вере также посчастливилось прочитать несколько действительно “странных заявлений”.“Один мужчина предложил прислать мне образец своей крови и попросил взамен мою, что я проигнорировала”, — вспоминает Дийкманс, которая, по некоторым данным, является одним из самых высокодоходных пользователей Only Fans, зарабатывая $360 000 в месяц.В то же время другой претендент жил с родителями и не имел машины, хотя у него была лодка. Второй заявил, что у него есть работа на полную ставку, но не захотел порадовать Дийкманс гардеробной.Естественно, отказ тысячам парней может показаться тщеславием или даже откровенным бредом, однако Дийкманс утверждает, что она “очень разборчива” и нуждается в том, чтобы ее кавалер был “почти идеальным”.“Я не считаю, что должна идти на компромисс со своими потребностями — я лучше буду одинокой, пока не найду мужчину, с которым мне суждено быть вместе”, — заявила девушка.Если что, ребята, она все еще в активном поиске.