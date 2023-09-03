Захватывающее падение метеорита в Турции попало на видео
Вечером, 2 сентября, на юге Турции зафиксировали падение метеорита.
Захватывающее зрелище удалось заснять на видео.
По данным турецкой газеты Sabah, это яркое явление видели в таких городах, как Малатья, Эрзурума, Элязыга, Газиантепа и окрестных провинций. Небо окрасилось ярким синим светом, когда метеорит вошел в атмосферу.
В настоящее время ведутся поиски осколков небесного тела. Не исключено, что метеорит полностью сгорел.
🔴#SONDAKİKA | Malatya, Erzurum, Elazığ, Gaziantep ve çevre illerden görülen bir göktaşı düştü.— ibrahim Haskoloğlu (@haskologlu) September 2, 2023
Geceyi, gündüz gibi aydınlattı.
pic.twitter.com/DKYdxITAqn