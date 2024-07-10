



Захарова злобно ответила Алле Пугачевой

Пресс-секретарь министерства иностранных дел РФ Мария Захарова злобно отреагировала на реакцию примадонны Аллы Пугачевой на российский удар по детской больнице "Охматдет" в Киеве.



"Бог без советов Аллы Борисовны Пугачевой разберется - не Тимошка, видит немножко", - цитируют слова Захаровой российские СМИ.



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Ранее примадонна коротко прокомментировала удар по детской больнице следующими словами: “Бог терпелив. Но всему есть предел”.



Из-за этого российский депутат Алексей Журавлев призвал Госдуму РФ лишить Пугачеву недвижимости и внести ее в список "иноагентов" за дискредитацию ВС РФ.