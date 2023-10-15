Война в Израиле: TikTok удаляет контент и блокирует аккаунты
Сервис для создания и просмотра коротких видео TikTok удаляет контент, связанный с войной в Израиле.
Об этом сообщает 12-й канал израильского ТВ.
"На данный момент удалено более полумиллиона видеороликов и закрыто 8000 аккаунтов в Израиле, Иудее и Самарии, а также в Газе после того, как они нарушили правила сообщества и опубликовали подстрекательский контент", - сказано в сообщении.
Ранее аналогичные меры предприняли соцсети Х (бывший Twitter) и Meta.