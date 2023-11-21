



Вода меняет структуру ядра Земли: ученые сделали новое открытие

Международные ученые, включая исследователей из университета штата Аризона, пришли к новому открытию о формировании тонкого слоя внешнего ядра Земли. Оказалось, что вода с поверхности планеты играет ключевую роль в создании этого слоя. Происхождение слоя долгое время оставалось загадкой, но теперь ученые выдвигают версию, что вода, проникая глубоко внутрь, изменяет состав внешней части металлического жидкого ядра, формируя уникальную структуру.



Этот процесс, согласно их исследованию, происходит на глубине около 2900 километров под поверхностью. В результате химических реакций вода взаимодействует с материалами ядра, образуя тонкий слой, богатый водородом и обедненный кремнием. Эта "пленка" придает ядру измененные характеристики, влияющие на сейсмическую скорость и геохимические циклы.



Это открытие раскрывает новые аспекты внутренних процессов Земли, предоставляя более полное представление о глобальном круговороте воды в ее недрах. Изменения в структуре ядра обещают глубокие последствия для геологии и понимания внутренних механизмов нашей планеты.