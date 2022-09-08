



Во Франции предъявили обвинение 12 подозреваемым в покушении на Макрона

Национальная антитеррористическая прокуратура Франции направила в суд дело о попытке покушения на президента Эмманюэля Макрона в 2018 году, в котором фигурируют 11 мужчин и женщина. Об этом сообщает AFP со ссылкой на источники.



Фигурантам дела в возрасте от 22 до 62 лет объявили подозрение в "планировании насильственных действий" в отношении Макрона.



Прокуратура утверждает, что они входили в состав праворадикальной группировки Les Barjols ("Безумцы") – она была создана вскоре после победы Макрона на президентских выборах в 2017 году.



В перехваченных правоохранителями разговорах обвиняемые обсуждают идею нападения на президента Франции с помощью керамического ножа, который не заметят металлодетекторы. В машине одного из них обнаружили нож и Библию.



Полиция решила вмешаться, когда установила местонахождение одного из участников группировки – пенсионера, который жил в районе, который в ноябре 2018 года должен был посетить Эмманюэль Макрон. Нескольких участников тогда же и задержали.



С того времени следствие по делу длилось почти четыре года. Сначала в нем фигурировали 14 человек, позже обвинение сняли с двух из них.