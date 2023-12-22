Вин Дизель обвиняется в сексуальных домогательствах
Бывшая личная помощница Вина Дизеля подала на него в суд. Она обвиняет его в сексуальном насилии во время съемок киноленты “Форсаж” в 2010 году.
Марк Синклер, адвокат артиста, заявил, что его клиент “полностью отрицает это обвинение”.
Аста Джонассон в иске утверждает, что актер прижал ее к стене, когда совершал имитацию полового акта.
Кроме того в иске обвинения содержится пункт о неправомерном увольнении, которое последовало через несколько часов после предполагаемого сексуального нападения.
В иске г-жи Джонассон, поданном в Лос-Анджелесе в четверг, утверждается, что сексуальное насилие произошло в отеле St Regis в Атланте во время съемок “Форсаж-5”.
В иске она говорит, что 56-летний Синклер (Настоящее имя Вин Дизеля - Марк Синклер) физически одолел ее в своем гостиничном номере и “проигнорировал четкие заявления г-жи Джонассон о несогласии”, и продолжал ласкать ее.
В иске утверждается, что после того, как она “закричала и побежала в ближайшую ванную”, кинозвезда “прижал ее своим телом к стене” и совершил половой акт с самим собой.
В иске говорится, что “через несколько часов” после инцидента с ней связалась сестра актера Саманта Винсент, которая руководит его продюсерской компанией One Race Films. Саманта сообщила Асте, что та уволена.
Аста также подает в суд на сестру актера и его продюсерскую компанию.
Сестра актера Саманта Винсент не сразу согласилась прокомментировать произошедшее.
“Ей было ясно, что ее увольняют, потому что в ней больше не нуждались. Вин Дизель использовал ее для удовлетворения своих сексуальных желаний. Мисс Йонассон чувствовала себя беспомощной, ее самооценка была подорвана, и она сомневалась в своих собственных навыках и в том, потребует ли успешная карьера от нее обмена своего тела ради продвижения по службе”.
Бывшая помощница также утверждает, что другой руководитель компании сделал ей предложение в том же отеле за несколько дней до инцидента с Синклером.
Помимо сексуальных атак, ее иск включает в себя утверждения о гендерной дискриминации, незаконном возмездии, эмоциональном стрессе и незаконном увольнении.
Брайан Фридман, адвокат Вина Дизеля, в письменном заявлении CNN в четверг написал: “Вин Дизель категорически отвергает это утверждение в целом.
Это первый раз, когда он слышит об этом заявлении более чем 13-летней давности, сделанном якобы 9-дневным сотрудником”.
Адвокат Асты Йонассон заявил BBC News, что ее клиент “стремится привлечь Вин Дизеля и тех, кто допустил и скрыл его сексуальное насилие, к ответственности за свои вопиющие действия”.
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“Мы надеемся, что ее смелое решение высказаться поможет добиться долгосрочных перемен и расширить возможности других выживших”, - сказала адвокат Клэр-Лиз Катли.