



В Саудовской Аравии появится первый за более чем 70 лет магазин алкоголя

Саудовская Аравия сообщила, что в Эр-Рияде откроется первый за более чем 70 лет магазин по продаже алкоголя для избранных немусульманских экспатов.



Клиентура будет ограничена дипломатическим персоналом, который на протяжении многих лет ввозил спиртное в запечатанных официальных упаковках, известных как дипломатические пакеты.



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Саудовские чиновники заявили, что магазин будет бороться с "незаконной торговлей алкоголем".



Запрет действует с 1952 года, после того как один из сыновей короля Абдулазиза в пьяном виде застрелил британского дипломата.



Новый магазин будет расположен в Дипломатическом квартале Эр-Рияда к западу от центра города, говорится в документе, с которым ознакомились информационные агентства AFP и Reuters.



Источник, знакомый с планами, сообщил Reuters, что магазин планируется открыть в течение нескольких недель. Однако будут и ограничения:



Жаждущие посланники должны будут предварительно зарегистрироваться и получить разрешение правительства.

В магазин не будут пускать лиц моложе 21 года, и в любое время в нем будет "обязательна соответствующая одежда".

Любители выпить не смогут послать доверенное лицо, например, водителя.

Месячные ограничения будут соблюдаться, говорится в заявлении.

Однако, согласно документу, с которым ознакомилось AFP, они не будут особенно строгими.

Патроны будут ограничены 240 "очками" алкоголя в месяц. Один литр крепких напитков будет стоить шесть очков, один литр вина - три очка, а один литр пива - одно очко.