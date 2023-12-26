



В России объявили в розыск создателя "Масяни" Куваева. Фото

Министерство внутренних дел Российской Федерации объявило в розыск Олега Куваева, создателя популярного мультсериала "Масяня". Информация об этом появилась в базе данных ведомства.



Причины разыска не детализированы – известно только то, что мультипликатора обвиняют по статье Уголовного кодекса.



Надо сказать, что в октябре текущего года в отношении Олега Куваева было возбуждено уголовное дело после эпизода в мультсериале "Масяня", где главная героиня призывает российских солдат к сдаче в украинский плен. Тогда сообщалось о возможном обвинении по статье "Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства".



22 декабря Министерство юстиции включило Олега Куваева в реестр иноагентов, что еще более усугубляет его правовое положение.



