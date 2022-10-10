



В России может появиться Агентство по делам одиночества

Первый заместитель главы фракции ЛДПР в Госдуме РФ и зампред комитета по охране здоровья Сергей Леонов заявил о необходимости развития в России инструментов психологической помощи гражданам.



По мнению Леонова, таким инструментом может стать Агентство по делам одиночества. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.



"Для организации этой работы необходимо создать Агентство по делам одиночества. Подобная должность уже существует в Великобритании и Японии. Их задача - разрабатывать программы психологической поддержки граждан", - заявил депутат.



Политик отметил, что в России более 5 миллионов человек страдают расстройствами психики, включая бессоницу, депрессию. Леонов подчеркнул, что основным "провокатором" таких состояний является "патологическое одиночество".