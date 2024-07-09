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В РФ актриса Яна Троянова внесена в список "террористов"
09.07.2024 21:16 Алина Груднева

В РФ актриса Яна Троянова внесена в список "террористов"

Известная российская актриса Яна Троянова, покинувшая свою страну, внесена в РФ в список "террористов и экстремистов".

В отношении знаменитости возбуждено уголовное дело.

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Троянову обвиняют в возбуждении ненависти и высказываниях, "формирующих враждебно-ненавистническое отношение к русским".

Напомним, что донос на актрису написали из-за ее интервью, в котором она открыто согласилась с выражением "хороший русский - это мертвый русский". 

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