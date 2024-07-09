



В РФ актриса Яна Троянова внесена в список "террористов"

Известная российская актриса Яна Троянова, покинувшая свою страну, внесена в РФ в список "террористов и экстремистов".



В отношении знаменитости возбуждено уголовное дело.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Троянову обвиняют в возбуждении ненависти и высказываниях, "формирующих враждебно-ненавистническое отношение к русским".



Напомним, что донос на актрису написали из-за ее интервью, в котором она открыто согласилась с выражением "хороший русский - это мертвый русский".