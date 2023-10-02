В молитве у Стены Плача участвовали более 50 тысяч человек
Утром, 2 октября, в молитве возле Стены Плача в Иерусалиме приняли участие более 50 тысяч человек.
На мероприятии присутствовали главные раввины Израиля, министры, общественные деятели, сотни коэнов и тысячи верующих.
"В этом году мы добавили дополнительное мероприятие Биркат Коаним, чтобы дать возможность каждому желающему принять участие в этой эмоциональной традиции", - сказано в заявлении Фонда наследия Стены Плача.
Напомним, что множество машин и мотоциклов скорой помощи прибыло утром в район Стены Плача, а также в Старый город в Иерусалиме. Также на мероприятии были усилены меры безопасности.
מעל 50 אלף איש השתתפו במעמד ברכת הכהנים הבוקר ברחבת הכותל המערבי: מתחילת חג הסוכות פקדו את האתר כ-200 אלף איש. ברביעי יתקיים מעמד ברכת כהנים נוסף@HGoldich— כאן חדשות (@kann_news) October 2, 2023
צילום: הקרן למורשת הכותל המערבי pic.twitter.com/wLxbgqLArY