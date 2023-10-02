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В молитве у Стены Плача участвовали более 50 тысяч человек
02.10.2023 15:31 Алина Груднева

В молитве у Стены Плача участвовали более 50 тысяч человек

Утром, 2 октября, в молитве возле Стены Плача в Иерусалиме приняли участие более 50 тысяч человек.

На мероприятии присутствовали главные раввины Израиля, министры, общественные деятели, сотни коэнов и тысячи верующих.

"В этом году мы добавили дополнительное мероприятие Биркат Коаним, чтобы дать возможность каждому желающему принять участие в этой эмоциональной традиции", - сказано в заявлении Фонда наследия Стены Плача.

Напомним, что множество машин и мотоциклов скорой помощи прибыло утром в район Стены Плача, а также в Старый город в Иерусалиме. Также на мероприятии были усилены меры безопасности.

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