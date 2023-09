В Китае представлен конкурент электрокара Tesla

Китайская фирма Nio представила электрокар EC6, который может стать конкурентом Tesla.



По данным портала Autohome, цена автомобиля колеблется от $49 200 до 57 200 в зависимости от комплектации.



Электрокар будет доступен в Европе. Эта модель представляет собой электрический 4,8-метровый купе-кроссовер. Машина способна разгоняться до 100 км/ч за 4,4 с.



Салон отделан деревом и кожей, а также обладает виртуальной панелью приборов и 12,8-дюймовым портретным тачскрином. Сиденья в люксовой версии оснащены электроприводом, подогревом и вентиляцией. Также в машине есть панорамная крыша, а если доплатить, можно получить и автопилот.





{⭐️} THE ALL NEW NIO EC6…2023. https://t.co/LUbhmPeeTb pic.twitter.com/IfdIKs6Pj7