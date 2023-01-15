



В Израиле начнут продавать самый дешевый европейский электромобиль

Spring - это первая электрическая модель Dacia и самый дешевый электромобиль в Европе, который пользуется огромным успехом с момента своего появления два года назад - продано более 100 000 единиц.



Система батарей - 26,8 кВтч, поэтому запас хода остается весьма скромным - 220 км при комбинированном движении или 305 км при городской езде. Быстрая зарядка (35DC) позволит заправить автомобиль с 10% до 80% примерно за 40 минут.



Spring фактически является братом-близнецом Renault K-ZE, продаваемого в Китае с 2019 года и выпускаемого на заводе Shi-Yen, той же производственной линии, с которой он поступает в Европу, а в будущем и в Израиль. Платформа представляет собой конверсию той, что используется в Renault Kwid, небольшом рекреационном автомобиле, впервые представленном на индийском рынке в 2015 году и предназначенном для развивающихся стран.



Spring стала первой моделью, которая принесла электричество в категорию мини, модели, предназначенные для передвижения в основном в городской среде с более строгими стандартами загрязнения. Кроме того, она заранее разработана для компаний совместных перевозок, которые, как ожидается, станут более популярными в будущем.