



В Испании фермер нашел артефакт весом 3 тонны

Вблизи города Баэна в Испании фермер случайно наткнулся на массивную каменную реликвию. В это время он выкорчевывал оливковое дерево. Об этом сообщает мэрия города, пишет Charlotte Observer.



Со стороны находки замечены три канавки. По данным городских властей, изношенный камень является древнеримским жерновом, специально предназначенным для отжима оливок и добычи оливкового масла.



"Этот тип жерновов, известный как трапетум, возник в Греции и со временем распространился на огромных просторах древнеримской империи. Для работы такой мельницы рабочие растирали оливки с помощью второй части, идеально входившей в чашеобразный паз, вращавшийся с помощью длинной палки. Артефакт имеет высоту около 0.9 метра и диаметр около 1.2 метра. Впечатляет то, что артефакт весит около 3 тонн", - говорится в сообщении.



Отмечается, что археолог Хосе Антонио Морена оценил возраст жернова, примерно, в 2000 лет. По словам эксперта, артефакт подтверждает то, что оливковые рощи Баэны выращивали, убирали урожай и даже экспортировали во времена Древнего Рима.



Мэрия объявила о планах восстановить, проанализировать и перенести жернова в Муниципальный исторический музей Баэны.



