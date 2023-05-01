



В Амстердаме появилась первая в мире галерея искусственного интеллекта

Представленные в ней работы созданы нейросетью. Это цифровые картины и интерактивные установки, цена которых варьируется от 3 до 10 тысяч евро, сообщает Euronews.



“Мы первая галерея в мире, физически представляющая предметы искусства, созданные искусственным интеллектом”, — рассказывает владелец Dead End AI Gallery Констант Бринкман.



Он считает, что “искусственные художники” и их работы будут играть важную роль в будущем искусства и надеется способствовать развитию индустрии.



Для галереи разработали программное обеспечение, производящее «искусственных художников», — те в свою очередь пишут картины. Одну из таких "авторок" назвали Ириса Нова. Пока программа не совершенна: нейросеть создает работы с ошибками, например, рисует шесть пальцев на руках. Но эту проблему обещают скоро устранить.



