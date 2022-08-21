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Умер Леон Витали - актер из фильмов Стэнли Кубрика
21.08.2022 22:27 Ольга Белозерова

Умер Леон Витали - актер из фильмов Стэнли Кубрика

В возрасте 74 лет скончался британский актер Леон Витали, снявшийся в двух фильмах Стэнли Кубрика - "С широко закрытыми глазами" и "Барри Линдон". 

"С величайшей грустью мы должны сообщить вам, что Леон Витали, главный герой огромного количества фильмов Кубрика, мирно скончался прошлой ночью", - говорится в сообщении официального аккаунта в Twitter, связанного с Кубриком.

Как сообщает газета The Independent, Леон Витали также был личным ассистентом Кубрика.

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