



Умер Леон Витали - актер из фильмов Стэнли Кубрика

В возрасте 74 лет скончался британский актер Леон Витали, снявшийся в двух фильмах Стэнли Кубрика - "С широко закрытыми глазами" и "Барри Линдон".



"С величайшей грустью мы должны сообщить вам, что Леон Витали, главный герой огромного количества фильмов Кубрика, мирно скончался прошлой ночью", - говорится в сообщении официального аккаунта в Twitter, связанного с Кубриком.



Как сообщает газета The Independent, Леон Витали также был личным ассистентом Кубрика.