



Твиттер перестал показывать заголовки по требованию Илона Маска

Социальная сеть X (бывший Twitter) больше не показывает заголовки статей, размещенных на платформе. Вместо этого в X отображается только главная картинка статьи и домен, на который она ссылается. Это изменение было замечено в приложении для iOS.



Это изменение, хотя и очень раздражающее, не является полной неожиданностью. В августе Fortune сообщила о готовящемся изменении, а владелец X Илон Маск подтвердил, что переход исходит непосредственно от него и значительно улучшит эстетику соцсети. Это наводит меня на мысль, что заголовки со временем исчезнут из интернета и Android.



В последнее время Маск призывает пользователей размещать больше контента на X напрямую, чтобы повысить вовлеченность в работу платформы. Он также заявил, что алгоритм платформы пытается оптимизировать время, проведенное на X, а значит, ссылки не получают столько внимания и что лучше всего размещать на этой платформе контент в длинной форме.



По мнению пользователей, удаление заголовков делает X менее удобным в использовании - посты не так легко разобрать с первого взгляда, - поэтому нет уверенности, что это изменение приведет к тому, что люди будут чаще публиковать материалы, как надеется Маск.

