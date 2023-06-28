



Трогательное видео: шимпанзе радуется, увидев небо в первый раз

Шимпанзе по кличке Ванилла впервые взглянула на небо, оказавшись на улице после 29-летнего заточения в экспериментальной лаборатории.



Этот трогательный момент засняли на видео.



В прошлом году Ванилла переехала в заповедник в Порт-Пирс, штат Флорида. Шимпанзе, у которой было довольно просторно в вольере, искренне обрадовалась, впервые в жизни посмотрев на небо и встретившись на воле с сородичами.



Ванилла родилась и выросла в Лаборатории экспериментальной медицины и хирургии приматов (LEMSIP), которая закрылась в 1997 году. В возрасте двух лет ее перевели в приют в Калифорнии вместе с группа других обезьян.



