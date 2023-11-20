



Сьюзан Сарандон: Израиль устроил бойню собственных граждан на фестивале

Актриса Сьюзан Сарандон подверглась резкой критике за то, что она подхватила ложное сообщение, в котором утверждалось, что Израиль 7 октября расстреливал собственных мирных граждан.



В опубликованном ею посте, написанном политическим комментатором Джексоном Хинклом, говорилось следующее: "Израиль и газета "Гаарец" подтверждают, что 7 октября израильский вертолет убил израильских граждан" во время террористической атаки в Реим.



Недавно газета "Гаарец" опубликовала сообщение, в котором говорится, что израильский вертолет, вызванный на помощь во время массового убийства на музыкальном фестивале в Реим, устроенное террористами ХАМАС, мог случайно убить израильских гражданских.



Рон Кампеас, руководитель вашингтонского бюро Еврейского телеграфного агентства, написал в твиттер: "@SusanSarandon, ретвитит ультраправого антисемита, который публикует ложь, - вот до чего мы дожили".