



Стерлигов выступил с предложением относительно участников “голой вечеринки”

Герман Стерлигов вдруг не обошел стороной “голую вечеринку” и его участников.



Стерлигов просил отправить участников "голой вечеринки" на перевоспитание в его слободу. Мол ему “работники нужны”.



"Мельницу новую строить будем, козлятник. Работы много, работники всегда нужны. Платить, сразу говорю, не буду, но за стол пустим. Поедят хлеб настоящий, молоко, сыр, мясо без химии. Одна там тощая совсем, как деток рожать собралась? Тут вся дурь из башки выйдет, через год другими людьми станут, уезжать не захотят", — заявил Стерлигов.



Этой новостью с утра разразились российские паблики.

