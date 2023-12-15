



Список неудачников 2023 возглавили принц Гарри и Меган Маркл

Журнал The Hollywood Reporter составил список неудачников уходящего, 2023 года.



Его возглавили принц Гарри и Меган Маркл из-за их сериала на Netflix и биографии внука королевы Елизаветы ІІ "Запасной".



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Величайшими неудачниками года их также признали из-за отказа Spotify выпускать подкаст Меган "Архетипы" и расторжения контракта с четой. Супругов глава отдела инноваций и монетизации подкастов обозвал даже "мошенниками", когда истек срок контракта на 20 миллионов долларов.



В списке этого года также оказались супергеройские фильмы Marvel и DC, The Walt Disney Company, франшиза "Крик", Илон Маск, сериал "Йеллоустоун", актеры Эзра Миллер и Джонатан Мэйджорс.