



Симфония государства и церкви: Московский Патриарх об отношениях с властью

Глава РПЦ Кирилл уверяет, что церковь полностью свободна и Владимир Путин не отдаёт ему никаких приказов, но упомянул о симфонии. Об этом сообщает Духовный фронт.



С такой речью Московский Патриарх Кирилл выступил после литургии в Николо-Угресском монастыре. Он заявил, что “Русская православная церковь – остров свободы и на нее никто никакого влияния не имеет”.



“Некоторые наши противники, показывая пальцем, говорят, что там Патриарх – он, что называется, по приказу Президента действует. Перед Богом говорю вам: никаких приказов Президент Патриарху не отдавал, не отдаёт. И я уверен, как православный верующий воцерковленный человек и отдавать не будет”, – сказал Кирилл.



Однако после этого Патриарх сообщил, что в настоящее время “сложилась симфония российского государства и РПЦ, причём такая, о которой мечтали в Византии, но не смогли реализовать из-за чрезмерной сильной роли императора”.

