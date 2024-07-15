



Сестра короля Чарльза впервые вышла с свет после госпитализации

Сестра короля Чарльза, принцесса Анна впервые вышла на публику после того, как травмировалась, катаясь на лошади.



Недавно она была госпитализирована с сотрясением мозга после инцидента во время конной прогулки в поместье Гэткомб-парк.



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После выписки из больницы, в которой она провела шесть дней, и восстановления дома дочь королевы Елизаветы Анна посетила национальный чемпионат Ассоциации верховой езды для инвалидов. Мероприятие проводилось в Университете и колледже Хартпери в Глостере.



По случаю 55-летней ассоциации принцесса Анна, пропустившая несколько важных мероприятий, все же вышла в свет. Как известно, она является покровителем организации с 1971 года и ее президентом с 1986-го.

