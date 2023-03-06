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Саудовская потоковая платформа Shahid заключила сделку с израильским Partner
06.03.2023 21:30 Евгения Маркова

Саудовская потоковая платформа Shahid заключила сделку с израильским Partner

Платформа онлайн-трансляции MBC Group из Саудовской Аравии Shahid подписала соглашение с израильским оператором мобильной связи Partner, сообщает NewArab.

Partner объявил о заключении соглашения с Shahid — крупнейшей в арабском мире платформой для потоковой передачи контента со штаб-квартирой в Дубае.

Соглашение позволит Partner получать доступ к контенту от Shahid, добавляя, что его арабоязычные клиенты смогут загружать приложение Shahid и приобретать подписки.

Этот шаг был сделан через месяц после того, как  премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу  заявил, что нормализация отношений с Саудовской Аравией "возможна", в комментариях на Хартогской конференции по национальной безопасности в Тель-Авиве.

Предположения о том, что Эр-Рияд может присоединиться к группе арабских государств, нормализовавших отношения с Израилем, усилились после возвращения Нетаниягу к власти в качестве премьер-министра Израиля в конце прошлого года.

В феврале агентство Bloomberg  сообщило, что обе страны "активизировали" переговоры по вопросам безопасности и военного дела на встречах, которые состоялись перед заседанием рабочей группы Совета сотрудничества США и стран Персидского залива по обороне и безопасности в Эр-Рияде.

Однако Саудовская Аравия заявила, что  "исключает"  нормализацию отношений с Израилем до тех пор, пока не будет создано палестинское государство.

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