



Саудовская потоковая платформа Shahid заключила сделку с израильским Partner

Платформа онлайн-трансляции MBC Group из Саудовской Аравии Shahid подписала соглашение с израильским оператором мобильной связи Partner, сообщает NewArab.



Partner объявил о заключении соглашения с Shahid — крупнейшей в арабском мире платформой для потоковой передачи контента со штаб-квартирой в Дубае.



Соглашение позволит Partner получать доступ к контенту от Shahid, добавляя, что его арабоязычные клиенты смогут загружать приложение Shahid и приобретать подписки.



Этот шаг был сделан через месяц после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил, что нормализация отношений с Саудовской Аравией "возможна", в комментариях на Хартогской конференции по национальной безопасности в Тель-Авиве.



Предположения о том, что Эр-Рияд может присоединиться к группе арабских государств, нормализовавших отношения с Израилем, усилились после возвращения Нетаниягу к власти в качестве премьер-министра Израиля в конце прошлого года.



В феврале агентство Bloomberg сообщило, что обе страны "активизировали" переговоры по вопросам безопасности и военного дела на встречах, которые состоялись перед заседанием рабочей группы Совета сотрудничества США и стран Персидского залива по обороне и безопасности в Эр-Рияде.



Однако Саудовская Аравия заявила, что "исключает" нормализацию отношений с Израилем до тех пор, пока не будет создано палестинское государство.