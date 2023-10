Рэпер Дрейк внезапно объявил о перерыве в карьере: названа причина



Популярный канадский рэпер Дрейк внезапно объявил о своем решении сделать перерыв в музыкальной карьере.



Соответствующее заявление он сделал в пятницу, 6 октября, перепугав многочисленных поклонников по всему миру.



"В первую очередь мне нужно сосредоточиться на своем здоровье", - объяснил рэпер через несколько часов после выхода его восьмого альбома "For All The Dogs".



По словам Дрейка, он решил какое-то время не создавать новую музыку, потому что активно займется своим здоровьем. Он признался, что в течение многих лет у него были "сумасшедшие проблемы с желудком".



"Я собираюсь на некоторое время запереть дверь своей студии. Я даже не знаю, может на год, может, больше", - добавил он.