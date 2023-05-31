



Продюсер Разин: Шатунова и основателя "Ласкового мая" убили

Скандальный российский продюсер Андрей Разин вновь объявил, что артиста Юру Шатунова и основателя группы "Ласковый май" Сергея Кузнецова убили.



Об этом он написал в Instagram в канун годовщины смерти "голоса девяностых" в России, который ушел из жизни из-за сердечной недостаточности.



"Компетентные люди, имеющие большие связи, которых я нанял в США, подтвердили с вероятностью 90%, что его смерть была не случайной. Юра погиб в результате сговора, обмана, а также финансовых махинаций", - сказал он.



По словам Разина, Шатунова в последние годы жизни бывшие сотрудники спецслужб вводили в заблуждение. Сейчас эти лица якобы занимаются адвокатской деятельностью.



"Именно они причастны к этому преступлению. И именно их связи в силовых структурах позволили Кудряшову без всяких документов забрать тело Юры и сразу после прощания кремировать его, чтобы не осталось никаких следов. Считаю, что Юра был убит алчными негодяями, которые натравили его на меня. Они заманили его на дачу под предлогом обсуждения неких дальнейших действий в отношении войны со мной, которая никому не была нужна", - добавил Разин.



Продюсер добавил, именно эти лица, с целью не отдавать артисту деньги, решили его устранить.



"А когда они узнали о том, что Сергей Кузнецов добровольно передал все песни мне, при этом российский суд это утвердил и он должен был выступить в суде, он также был отравлен этой бандой. Поэтому считаю, что это - убийство двух людей с целью наживы и сокрытия всех материалов дела. Будем расследовать дальше. Я просто так это все не оставлю", - резюмировал он.

